Marília espera surpreender o Botafogo O técnico do Marília, Luiz Carlos Ferreira, promete apostar em uma nova formação para surpreender o Botafogo, nesta terça-feira, em Niterói, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Embora não tenha confirmado, o ?matreiro? Ferreira pretende fechar o meio campo e jogar nos contra-golpes, no estádio Caio Martins, deixando mostras de que deverá utilizar um time para jogar em casa e outro para atuar fora. Assim, o treinador deixou no ar a possibilidade de fazer duas mudanças no time que bateu o Remo, por 2 a 0, sexta-feira passada. No meio, Éder, que atua mais pelos lados do campo, pode dar lugar a Bechara, que joga mais centralizado. No ataque, o grandalhão Delani deve sair para a entrada do rápido Romualdo. Foi justamente com os velozes Basílio e Romualdo no ataque, que o time paulista arrancou um bom empate de 2 a 2, na primeira fase da Série B, contra o próprio Botafogo. O resultado deste jogo, porém, não deixa Luiz Carlos Ferreira empolgado. "Foi uma situação totalmente diferente. Agora cada jogo é uma decisão e o time do Botafogo está muito mais determinado", afirmou o treinador. Ele também garantiu que, apesar da boa vitória contra o Remo, o favorito ainda é o clube carioca. "Eles vão jogar em casa. O Botafogo é um clube de tradição e terminou na frente na primeira fase. Botafogo é sempre Botafogo", frisou o slogan usado nos últimos dias. A delegação do Marília está no Rio de Janeiro desde domingo à noite, tendo realizado apenas um recreativo nesta segunda-feira.