Marília espera técnico do Mirassol Conhecido por suas campanhas vitoriosas no interior paulista, Luís Carlos Martins pode ser o novo treinador do Marília. O time está sem treinador desde que perdeu para o Caxias por 4 a 2, em Caxias do Sul-RS, na última terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após a partida, ainda no vestiário, o técnico Flávio Lopes foi demitido. Martins dirige atualmente o Mirassol na Série A3 do Campeonato Paulista. Mas para assumir o Marília, Martins precisa se livrar do Mirassol. Isso pode acontecer neste final de semana, quando enfrenta o XV de Novembro de Piracicaba. Se vencer praticamente garante a classificação e o acesso à Série A2 em 2005, ficando livre de seu compromisso com o clube. Desta forma, na segunda-feira, ele se apresentaria ao Marília. Enquanto isso, o Marília, que só joga na próxima sexta-feira, em casa, contra o São Raimundo-AM, está sendo treinado interinamente pelo técnico do time sub-20, Luís Quirino da Cruz, o Bira. O time faz uma fraca campanha, com apenas cinco pontos e ocupa a 19ª posição.