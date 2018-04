Marília está pronto para encarar Bahia O técnico Luís Carlos Martins já avisou os jogadores do Marília. Será preciso tranqüilidade para encarar o Bahia na partida desta sexta-feira, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, na rodada de abertura da segunda fase da Série B do Brasileiro. "Todos sabemos da tradição e da força do Bahia, que tem jogadores de qualidade e altamente experientes, mas temos que entrar em campo determinados e colocar o nosso jogo em prática e aproveitar as oportunidades que surgirem", disse o treinador do Marília, que espera o apoio maciço da torcida. Em campo, o volante Jéferson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o único desfalque. Em seu lugar, voltará Senegal, depois de dois meses parado por causa de uma contusão. Por outro lado, o treinador terá o retorno do meia Fabiano Souza, que cumpriu suspensão. Assim, o provável time do Marília para enfrentar o Bahia deverá ter: Marcelo Cruz; Bruno, Vladimir, Romildo e Adilson Rodrigues; Ednélton, Senegal, Juninho e Fabiano Souza; Maurílio e Nei Bala.