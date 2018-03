Marília exagera e faz treinos secretos O Marília parece estar levando sério demais o jogo decisivo contra o rebaixado Oeste, domingo, quando decidirá em casa uma vaga na outra fase do Campeonato Paulista. Tanto que nesta semana decidiu fazer somente treinos secretos com portões fechados. Não será permitida as entradas de torcedores e imprensa. "Vamos intensificar os treinamentos com base no Oeste. Vamos encarar uma decisão, pois uma vitória nos coloca na próxima fase", disse Lopes, que também pretende trabalhar o lado psicológico de seus jogadores. Para garantir a vaga, o Marília precisa apenas de uma vitória. O time ocupa a quarta colocação no Grupo 2, com 16 pontos, assim como o São Caetano, mas leva vantagem no número de vitórias: 5 a 4. Embora Flávio Lopes mantenha total mistério, os zagueiros Vladimir e Romildo, que cumpriram suspensão, devem voltar. No entanto, há uma dúvida no esquema tático. Ele pode manter o 3-5-2 que utilizou na vitória sobre o Ituano (2 a 1), ou voltar para o 4-4-2, que foi utilizado durante quase toda a competição.