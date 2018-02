Marília: exame do coração afasta volante Uma péssima notícia abalou a todos no elenco do Marília. O volante Senegal foi afastado preventivamente dos treinamentos por tempo indeterminado, após se submeter a um ecocardiograma. O exame apontou uma irregularidade no coração do jogador, de 31 anos. Senegal será submetido a novo exame, ainda nesta semana, no Instituto do Coração (Incor), para verificar qual é a gravidade e qual é a irregularidade do seu coração. O jogador já tinha realizado vários exames nos diversos clubes que passou, mas nunca havia detectado nenhum problema. Senegal é o terceiro jogador afastado em razão de problemas no coração, depois da morte do zagueiro Serginho, do São Caetano. Antes dele, o meia Bebeto Campos, do Paysandu, e o volante Émerson, do Grêmio, haviam sido preventivamente afastados. Mais uma - O diretor de futebol De La Torre Aranda encontrou-se terça-feira à noite com o presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, na tentativa de definir o empréstimo do lateral direito Bruninho, de 21 anos, ao clube da capital. Foi o terceiro encontro entre as diretorias e, desta vez, o acordo avançou. O Palmeiras melhorou a proposta formalizada na semana passada e novo encontro deverá acontecer no início da próxima semana para que a transação seja efetivada. Bruninho deverá ficar um ano emprestado ao Palmeiras e depois poderá ser negociado em definitivo, caso tenha a mesma performance apresentada no Marília, quando foi o destaque do time no Campeonato Brasileiro da Série B, sendo o vice-artilheiro do time, com seis gols.