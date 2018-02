Marília faz 3 a 0 no Rio Branco em apenas 45 minutos O Marília conseguiu sua reabilitação no Campeonato Paulista ao vencer o Rio Branco, por 3 a 0, neste domingo, no Estádio bento de Abreu, em Marília, pela 14.ª rodada. O placar foi definido no primeiro tempo, deixando o MAC com 19 pontos, em 12.º lugar, e deixando o Rio Branco na vice-lanterna, com nove pontos e bem perto do rebaixamento. Vindo de uma derrota para o Barueri, por 4 a 2, o Marília entrou em campo disposto a não dar sopa para o azar diante do vice-lanterna. Aos cinco minutos, Fabiano Gadelha fez o cruzamento, o goleiro Éder não cortou e Wellington Amorim ajeitou para a conclusão de Camilo: 1 a 0. O Rio Branco já parecia um time batido, desmotivado. O Marília demorou para ampliar o placar, mas conseguiu. Aos 35 minutos, Fabiano Gadelha desceu pela direita, ameaçou o chute, mas cruzou para o desvio de Wellington Silva.Aos 40 minutos, outro golpe no desesperado visitante. Após o escanteio cobrado por Camilo, o zagueiro Gum subiu entre os adversários e testou firme: 3 a 0. No segundo tempo, o Marilia ficou a partir dos 16 minutos com um jogador a menos, devido a expulsão do atacante Wellington Amorim. Ele tentou simular um pênalti e recebeu o segundo amarelo, sendo expulso em seguida. Nem assim, o Rio Branco conseguiu ameaçar. Se ao Rio Branco faltou competência, ao Marília faltou vontade de buscar mais gols. Por isso, o 3 a 0 ficou na medida certa. MARÍLIA 3 x 0 RIO BRANCO Marília - Júlio César; Rafael Mineiro, Gum (Fábio Recife), Rogério (Dedimar) e Rafael Gaúcho (Alex Braz); Fernando, João Vitor, Camilo e Fabiano Gadelha; Wellington Silva e Wellington Amorim. Técnico: Lori Sandri. Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Ricardo; Felipe (Fábio Baiano), Leonel, Éverson (Heraldo) e Rodrigo Batata (Bismark); Rossini e Leandro Love. Técnico: Ruy Scarpino. Gols - Camilo, aos 5, Wellington Silva, aos 35 e Gum, aos 38 minutos do 1.º tempo. Árbitro - Marcelo Krochmalnik. Cartões amarelos - Wellington Amorim, Rogério, Felipe, Paulo, Bismark e Rossini. Cartão vermelho - Wellington Amorim. Renda - R$ 10.898,00. Público - 1.244 pagantes. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília-SP.