Marília faz 3 a 0 no Sertãozinho com erros do goleiro Com gols no segundo tempo e contando com a ajuda do goleiro André Luiz, o Marília venceu o Sertãozinho por 3 a 0, nesta noite de quinta-feira, no Estádio Bento de Abreu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time dirigido pelo técnico Roberto Cavalo chegou aos seis pontos e reagiu depois da derrota por 3 a 1 para o Guaratinguetá. Já o Sertãozinho permanece com zero. Depois de um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Marília conseguiu construir a vitória na etapa final. Aos 24 minutos, Dedimar abriu o placar cobrando falta e contando com a falha de André Luiz. Aos 32, o goleiro adversário não segurou um chute e soltou nos pés de Fabiano Gadelha, que apenas completou. Sete minutos mais tarde, o mesmo Gadelha fechou o placar ao receber de Basílio e bater forte na entrada da área. O Marília volta a campo no próximo domingo para o clássico contra o Noroeste, às 17 horas, novamente no Bento de Abreu. O Sertãozinho recebe o Paulista, no mesmo dia e horário, no Frederico Dalmazo. Ficha técnica: Marília 3 x 0 Sertãozinho Marília - Júlio César; Bruno Ribeiro, Dedimar, Rogério e Dykson; Fernando (Wellington Silva), Fábio Recife, Diogo (João Vitor) e Fabiano Gadelha; Basílio e Wellington Amorim (Juninho). Técnico: Roberto Cavalo. Sertãozinho - André Luiz; Edson Mendes, Erivélton, Paulo Turra (Cris) e Jaílson; Émerson, Ceará, Leandro Moreno e Paulo Santos (Messias); Alexandre (Marlon) e Márcio Mixirica. Técnico: Nenê Belarmino. Gols - Dedimar, aos 24, e Fabiano Gadelha, aos 32 e 39 minutos do segundo tempo. Árbitro - Marco Antônio de Oliveira Sá. Cartões amarelos - Bruno Ribeiro, Edson Mendes, Emerson e Fabiano Gadelha. Renda - R$ 25.081,00. Público - 2.829 pagantes. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília.