Marília faz amistoso com o Atlético-PR Visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, que ainda não tem data para começar, o time do Marília enfrenta o Atlético-PR em jogo-treino a ser realizado no CT "Alfredo Gottardi Caju", em Curitiba. O encontro entre as duas equipes faz parte da negociação envolvendo o atacante Ricardinho, que trocou o MAC pelo time paranaense. Em troca, além do jogo-treino, o time paulista poderá escolher dois ou três jogadores de uma lista a ser divulgada pelo Atlético para a disputa da Segunda Divisão. Este será o segundo jogo entre o Marília e clubes do Paraná. No primeiro, em Londrina, perdeu para os donos da casa por 1 a 0. Apesar do resultado negativo, o técnico Paulo Comelli disse que o placar é o que menos importa. Sua preocupação é dar entrosamento ao time, que contratou dez jogadores para a disputa desta competição.