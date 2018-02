Marília faz aposta no bom ambiente O Marília espera se livrar da ameaça do rebaixamento no Campeonato Paulista neste domingo. Para isso, precisa vencer em casa o Paulista, às 16 horas, no estádio Bento de Abreu. Sem perder até agora na repescagem, a equipe do técnico Paulo Comelli atribui as boas atuações à união do grupo. Segundo Paulo Comelli, o bom ambiente é indispensável em qualquer time e isso pode ser um fator importante na luta pelas primeiras posições. "Vamos manter a base que está dando certo e tentar nos livrar do rebaixamento já nessa rodada", avisou o técnico do Marília. Mesmo contra sua vontade. Paulo Comelli será obrigado a mudar o time. O atacante Sandro Goiano, que foi expulso contra o União São João, está fora. Sinval, ex-Guarani e América-MG, fica com a vaga. No Paulista, o técnico Luiz Carlos Ferreira considera que um empate fora de casa é um bom resultado. Com apenas um ponto em dois jogos, ele acha que uma derrota em Marília pode desmotivar muito o elenco para o restante da reescagem. Por isso, ele vai mudar o esquema e vai jogar apenas com Davi na frente. Camanducaia vai para o banco e Alemão entra no meio-campo.