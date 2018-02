Marília faz clássico local em casa O Marília vive situação oposta na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto a campanha fora de casa é pífia - cinco derrotas em cinco jogos -, no gramado do estádio Bento de Abreu Sampaio, o time ainda não sabe o que é derrota. Em cinco jogos foram três vitórias e dois empates, incluindo a goleada por 7 a 1 sobre o Sport-PE. Para o clássico do interior contra o Mogi Mirim, sábado, às 16 horas, o técnico Luís Carlos Martins não terá o zagueiro Wladimir, expulso contra o Santa Cruz. Com isso, Marcone deve ser o titular. O zagueiro Romildo retorna de suspensão, assim como o atacante Anderson Lobão. O lateral-esquerdo Cássio, recuperado das dores no ombro, também deve voltar e brigar pela posição com Dickson. O volante Jefferson pode ser liberado pelo departamento médico nesta semana e também vive a expectativa de poder jogar. O Marília ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela de classificação, com apenas 11 pontos ganhos em 30 disputados.