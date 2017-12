Marília faz jogo-treino nesta sexta Para recuperar a quarta posição perdida no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília está utilizando a semana que antecede ao jogo contra o São Raimundo, terça-feira, em Manaus, para dar mais entrosamento. Na tarde desta sexta-feira o time faz um jogo-treino contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, na intenção de corrigir alguns erros de marcação e também avaliar alguns de seus jogadores que estavam entregues ao departamento médico, casos do zagueiro Andrei e do meia Éder. Os dois estão praticamente recuperados de contusão e podem jogar alguns minutos.