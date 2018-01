Marília faz maratona para jogar em Prudente Tentando superar a falta de treinos, o Marília enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 16 horas, no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Apesar de ter o mando de campo, o time do interior não jogará em casa porque seu estádio, o Bento de Abreu, passa por reformas. Um dos maiores obstáculos do Marília, além, claro, do adversário, será driblar o cansaço de seus jogadores. A delegação chegou de Campinas, onde empatou com o Guarani na estréia, na madrugada de quinta-feira. Foram cerca de cinco horas cansativas dentro de um ônibus. Na quinta-feira à tarde, o elenco realizou um treino leve e depois, à noite, enfrentou mais duas horas de viagem até Presidente Prudente, onde realizou apenas um treinamento de reconhecimento do gramado nesta sexta-feira. Com pouco tempo para preparar a equipe, o técnico Flávio Lopes decidiu manter a mesma formação da estréia. "O time foi muito bem em Campinas. Tanto que sofremos o empate no finalzinho do jogo", justificou o treinador do Marília. A grande novidade do Marília estará no banco de reservas. O atacante Nei Bala, que há poucos dias foi reintegrado ao elenco, viajou com a delegação e deve ficar como opção para o ataque, que terá Sorato e Wellington Amorim como titulares. Apesar do jogo ser em Prudente, a diretoria espera apoio dos torcedores. "A torcida do Marília entrou no clima do jogo e deve fazer uma caravana", disse o presidente do clube, José Roberto Mayo.