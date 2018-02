Marília faz mistério contra São Raimundo O técnico Luís Carlos Martins, que assumiu o Marília na segunda-feira, mantém em sigilo a escalação do time para o jogo diante do São Raimundo-AM, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Bento de Abreu, em Marília. O treinador não deu nem pistas. "Estou passando aos jogadores a minha maneira de trabalhar e eles já puderam assimilar. Os jogadores têm que se cuidar, dormirem cedo e terem disciplina. O grupo do Marília é muito bom e ninguém é titular absoluto", explicou. O mistério faz parte dos planos de recuperação do time, que somou apenas cinco pontos em seis jogos, ocupando apenas a 19ª posição na Série B do Brasileiro. O atacante Anderson Lobão espera ser mantido no time, enquanto os experientes Maurílio e Sorato devem disputar a outra vaga com o veloz Wellington Amorim. A defesa, pelo menos, não será mudada. No meio-campo, o treinador poderá contar com o retorno do volante Leandro Ávila e do meia Éder. As baixas são Fumagalli, suspenso, e Jefferson, com lesão no ligamento medial do joelho direito, que o afastará dos gramados por mais 30 dias pelo menos. Reforço - O lateral-esquerdo Dickson, campeão paulista da Série A2 pela Internacional de Limeira, assinou contrato de cinco anos com o Marília. Mas a documentação do atleta só deverá estar regularizada para a partida diante do Avaí, na próxima terça-feira, em Florianópolis.