Marília faz planos para a Série B Bastou vencer o primeiro jogo no Campeonato Paulista, 2 a 0 no lanterna Juventus, para que o Marília esquecesse o passado. Tanto a diretoria como o técnico Paulo Comelli já trabalham de olho no Campeonato Brasileiro da Série B. Esta competição será a chance do time recuperar sua imagem, nesta temporada, abalada pela fraca campanha no Paulista. Ano passado, o Marília foi campeão do Paulista da Série A2 - Segunda Divisão - e vice-campeão brasileiro da Série C, que lhe garantiu o acesso à Série B. "Estamos fazendo um mapeamento de jogadores de norte a sul do Brasil. Mas ainda é cedo para falar em nomes", disse o técnico Paulo Comelli, responsável pela formação do União Barbarense, um dos destaques na primeira fase do Paulista 2003. Comelli pretende buscar reforços no interior paulista, recrutando jogadores dos seus adversários atuais da repescagem. O segundo jogo do time será contra o União São João, em Araras, nesta quarta-feira.