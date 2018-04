Marília faz tudo para superar Bahia O lema do Marília neste Campeonato Brasileiro da Série B é a superação. Surpreender tem sido a principal virtude da campanha do time, essencialmente após a chegada do técnico Luiz Carlos Martins. Depois de um início tenebroso, que o deixou na zona do rebaixamento, o time promoveu a maior arrancada da competição, conquistando 23 pontos nos últimos 33 disputados e classificando-se na sexta colocação. É esperando manter este conjunto de fatores que o time estréia na fase semifinal, nesta sexta-feira, a partir das 20h30, contra o Bahia, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP). A diretoria considera uma derrota na partida de estréia uma catástrofe total. Continuar surpreendendo é a ordem e, seguindo essa linha, foi estipulada uma meta de sete pontos nos três primeiros jogos, sendo que dois serão fora de casa e apenas um em Marília. Luiz Carlos Martins já definiu o time para o confronto e resolveu não surpreender. Ele deve manter o que treinou durante a semana, com Senegal formando a dupla de volantes com Ednélton, substituindo Jéferson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A outra mudança em relação à vitória contra o Londrina, pela última rodada da primeira fase, será o retorno do meia Fabiano Souza, considerado por muitos o braço direito do treinador na reação do time, já que chegou pouco depois de Martins na equipe. Para sua volta, Anderson Lobão retorna para o banco de reservas. A diretoria espera que a torcida ajude o time com uma presença maciça na estréia. A intenção é utilizar a arma do inimigo, já que o Bahia é o time com melhor média de público no ano, contando todas as divisões do futebol brasileiro.