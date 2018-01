Marília fecha grupo com mais 3 reforços A diretoria do Marília anunciou a contratação de mais três jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. O principal deles é o meia-atacante Márcio Griggio, de 32 anos. O experiente jogador é o quarto maior artilheiro da história do São Caetano, com 25 gols. Além dele, outros dois jogadores foram anunciados pelo clube: o zagueiro Edmar, que vinha atuando pelo futebol mexicano, e o atacante Juninho. Com isso, o técnico Flávio Lopes decidiu encerrar as contratações. Com o elenco fechado, a delegação viajou par a Dois Córregos (SP), onde realizará a pré-temporada até o próximo dia 15. Para a disputa do Paulistão, onde estréia contra o Guarani, em Campinas, no próximo dia 21, o Marília contratou os seguintes jogadores: Marcelo Cruz (goleiro); Jaiminho e Da Silva (laterais); Edmar, Júlio César e Zé Roberto (zagueiros); Kel e Cláudio (vo lantes); Clayson Rato, Márcio Griggio e Juninho (meias); e Amderson Lobão, Andradina, Sorato e Wellington Amorim (atacantes), além Márcio Griggio, Edmar e Juninho.