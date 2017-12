Marília fica no empate com o CRB O Marília empatou com o CRB-AL por 0 a 0, neste sábado, e deixou o gramado do estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal ouvindo as vaias de sua torcida. O time paulista está com apenas 5 pontos e ocupa a 18ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a equipe alagoana soma 3 e é a 21º colocada. Logo aos 23 segundos de jogo, Anderson Lobão recebeu lançamento e ficou de frente para o gol, mas o goleiro Ricardo saiu bem e evitou o gol do Marília. Depois disso, a partida ficou muito truncada, com o CRB preocupado apenas em segurar o adversário. No começo da segunda etapa, o técnico Flávio Lopes foi expulso pelo árbitro Giuliano Bozzano. Aí, o Marília se descontrolou de vez. Errando muitos passes, não teve forças para superar o bloqueio defensivo do CRB. Agora, o Marília volta a jogar na terça-feira, contra o Caxias, no Rio Grande do Sul. E o CRB recebe a Portuguesa na sexta.