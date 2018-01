Marília fica satisfeito com empate O Marília está praticamente definido para estrear na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Náutico, sábado à tarde, em Recife (PE). E deve mesmo atuar com o meio de campo reforçado, uma vez que o empate é considerado importante neste início de fase. "Uma vitória sempre dá moral, mas o importante é somar ponto, e não perder o jogo", avisa o técnico Wladimir Araújo. Ele deixou em dúvida o time, mesmo porque aproveitou o coletivo da tarde, na cidade de Porto Feliz (SP), para fazer algumas experiências. "Tenho dúvidas no meio-de-campo entre o Marcelo Rosa e o Anaílson e no ataque entre o Róbson e o Chico Marcelo", revelou. O técnico, porém, confirmou a entrada de Jorginho na lateral direita, substituindo a Luizinho Neto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e as voltas do zagueiro Gian e do volante Jéferson, que foram poupados no jogo contra o Grêmio.