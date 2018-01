Marília fica sem treinador O técnico Roberval Davino entregou o cargo, em caráter irrevogável, nesta segunda-feira cedo, à direção do Marília. A falta de vitórias no Campeonato Paulista foi o principal motivo alegado pelo técnico, que não conseguiu vencer em cinco jogos. No último confronto, o time empatou com o Botafogo, por 4 a 4, em casa, provocando a ira da torcida. "Tive amplas condições de trabalhar, mas infelizmente as vitórias não aconteceram. Então, é melhor mudar", justificou Davino que já tinha entregue o cargo, quinta-feira, após a derrota para a Portuguesa de Desportos, por 3 a 2, no Canindé. Uma lista interminável de técnicos está à disposição da diretoria, começando pelo carioca Artur Bernardes e passando por Artur Neto. Além de outros treinadores acostumados ao futebol paulista como Zé Teodoro, Paulo Comelli, do União Barbarense, e Luis Carlos Martins, da Portuguesa de Desportos. Alguns dirigentes também citam Luiz Carlos Ferreira, campeão da Série A2, ano passado, e vice-campeão brasileiro da Série C. Atualmente ele está no Santo André. As críticas da torcida foram mal recebidas pela diretoria, que tirou o time da Série A3 e o colocou na elite paulista em apenas dois anos. "Estamos sentindo os efeitos da mudança rápida, mas continuamos trabalhando pelo clube e pela cidade", comentou o presidente Beto Mayo, não entendendo tanta "revolta e incompreensão". O Marilia se despede da primeira fase do Paulistão, domingo, contra o São Caetano, no ABC, em busca da primeira vitória. Até agora só empatou duas vezes e perdeu três. Depois vai tentar se livrar do rebaixamento, junto com outros 11 clubes.