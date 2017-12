Marília ganha com dois gols no final Com dois gols no final do jogo, o Marília venceu o Náutico, de virada, por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, no estádio Bento de Abreu, no interior paulista, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols da virada foram marcados por Basílio aos 44 e por Juca, cobrando pênalti, aos 50 minutos do segundo tempo. A vitória deixou o Marília ainda em quarto lugar, mas agora com 28 pontos. O Náutico permanece com 22 pontos, na 11ª posição. Os três pontos, desta vez, devem ser creditados à valentia e a sorte do Marília, que enfrentou muitas dificuldades para fugir da marcação do Náutico. O time pernambucano saiu na frente no placar aos 25 minutos do primeiro tempo com o lateral Marco Aurélio. Depois ficou na defesa para explorar os contra-ataques. Os últimos minutos foram emocionantes. Aos 37 minutos, o Náutico quase liquidou o jogo quando Jorge Henrique encobriu o goleiro Mauro e a bola, caprichosamente, bateu no travessão. O Marília empatou com o experiente Basílio, escorando de cabeça o cruzamento de Camanducaia, aos 44 minutos. Aos 48 minutos, Camanducaia foi derrubado na área por Marcos Lucas: pênalti. Na cobrança, com categoria, Juca desempatou aos 50 minutos. Empate em Goiânia - Vila Nova e Paulista ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta sexta-feira no estádio Serra Dourada. O resultado acabou sendo ruim para os dois times, que se mantêm fora da zona de classificação à próxima fase. Enquanto os paulistas chegaram aos 23 pontos e assumiram a décima posição, os goianos se mantiveram em 15º, agora com 21 pontos. O Vila Nova teve maior domínio de jogo, mas só conseguiu marcar nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 47 minutos o zagueiro Asprilla derrubou Adriano na área. Jean Carlo, ex-jogador do próprio Paulista, cobrou o pênalti no canto oposto do goleiro Buzzetto. Na etapa final o técnico Zetti fez algumas modificações e conseguiu chegar ao empate aos 34 minutos, com o atacante Izaías. O artilheiro do time na Série B, com seis gols, trombou com os zagueiros, invadiu a área e tocou no canto direito de Émerson.