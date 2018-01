Marília ganha de virada do Palmeiras O atacante Sorato marcou dois gols e selou a sorte do Palmeiras, que sofreu a primeira derrota no Campeonato Paulista. Jogando em Presidente Prudente, neste domingo, o time comandado por Jair Picerni não mostrou o mesmo futebol da estréia e perdeu de virada para o Marília, por 2 a 1. Com a vitória, o Marília passa a ter 4 pontos e assume a liderança do grupo 2 do Paulistão, no lugar do próprio Palmeiras, que permanece com 3. No início da partida, o Palmeiras parecia ser o time forte e entrosado da vitória por 5 a 2 sobre o Paulista. Mas poucos minutos foram suficientes para mostrar ao grupo de Picerni que o adversário em campo era bem diferente. Mesmo assim, o Palmeiras saiu na frente. Aos 14 minutos, o árbitro marcou um polêmico pênalti de Romildo em Lúcio. O atacante Vágner Love bateu aos 16 e fez 1 a 0. Mas o Palmeiras não soube aproveitar a vantagem e logo sofreu a virada. O Marília melhorou, criou algumas chances e acabou marcando seu gol aos 20 minutos, quando João Marcos tocou para Sorato, que, de cabeça, aproveitou a falha na marcação e empatou a partida. Aos 29 minutos, o Marília fez o segundo. Após troca de passes, a bola sobrou para Sorato. Sem marcação, ele chutou forte de fora da área e marcou mais um. No segundo tempo, o Marília começou melhor e perdeu duas boas oportunidades de gol, com Da Silva e Éder. O Palmeiras teve uma chance com Edmílson, mas não marcou. O técnico Jair Picerni bem que tentou algumas mudanças, colocando Muñoz, Fábio Gomes e Adãozinho em campo. Mesmo assim, a equipe não conseguiu evitar a derrota.