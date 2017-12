Marília ganha em São Caetano: 1 a 0 Fora de casa, no estádio Anacleto Campanella, o Marília conseguiu uma boa vitória sobre o São Caetano, por 1 a 0, neste domingo à tarde. O gol foi marcado pela ala João Marcos, levando a sua equipe aos 10 pontos, na quarta colocação do grupo 2 do Campeonato Paulista - o time do ABC é o 6º, com 7. No primeiro tempo de jogo, o que imperou foi a forte marcação no meio-de-campo, impedindo os lances de ataque. Mesmo assim, aos 12 minutos, o ala Fábio Santos levou perigo ao gol do Marília, ao driblar dois adversários e chutar para fora. A resposta dos visitantes aconteceu somente aos 35 minutos, quando Andradina acertou a trave e perdeu a melhor chance da etapa inicial. O segundo tempo foi bastante parecido com o primeiro. O São Caetano tinha maior posse de bola, mas era o Marília que chegava com mais perigo. A única diferença foi que, aos 25 minutos, o ala João Marcos recebeu passe de Andradina e bateu cruzado, da entrada da área, para marcar o único gol da partida. Pela próxima rodada do Paulista, no sábado de Carnaval, o São Caetano recebe o Palmeiras em casa. Já o Marília joga na Vila Belmiro contra o Santos, ambos às 16 horas.