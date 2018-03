Marília ganha mais três reforços Quando a fase é boa, tudo parece dar certo. Líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Série B, com nove pontos em três jogos, o Marília poderá contar com mais três jogadores para o jogo contra o Sport Recife, programado para o próximo sábado, na capital pernambucana. O clube conseguiu registrar, depois de muita demora, os seus últimos três reforços: o zagueiro Romildo, o volante Everaldo e o atacante Bebeto. O técnico Paulo Comelli diz que ficou satisfeito com a liberação dos jogadores, mas adiantou que não pretende fazer mudanças no time, segundo informou nesta segunda-feira de sua casa, em Cambará-PR, onde passou no final de semana. De acordo com ele, uma mudança agora só se justificaria em caso de uma contusão. Comelli reassume o comando do grupo nesta terça-feira.