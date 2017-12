Marília ganha reforço para a Série B Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 28 pontos ganhos, o Marília ganhou mais um reforço. O atacante Reginaldo, de 26 anos, que havia sido desligado do elenco, foi reintegrado. O jogador, que pertence à American Sport, empresa que administra o clube, não terá problemas com documentação, uma vez que seu contrato continua em vigor. Reginaldo já participa normalmente dos treinamentos, mas terá que se recondicionar fisicamente. Há expectativa de que possa reiniciar os treinos com bola na próxima semana. "O Reginaldo não foi dispensado, pois ele pertence à empresa e tem muita qualidade, tendo mostrado isso em diversas equipes por que passou. Não temos no elenco um jogador com as características dele, que é um homem de área e artilheiro", disse o coordenador de futebol do Marília, Júlio César Pinto Rezende.