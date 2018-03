Marília ganha reforço para Série B O meia Alexandre Sales, ex-Mogi Mirim, poderá, enfim, fazer sua estréia com a camisa do Marília. O jogador, que estava atuando no futebol da Tunísia, estava treinando no clube há quase um mês aguardando a liberação de sua documentação. Com a liberação, o jogador deverá ficar como opção no banco de reservas contra o Joinville, sábado, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A diretoria do Marília segue se reforçando também fora de campo. Nesta quarta-feira foi anunciada a contratação de Paulo Sérgio Tognasini para ser o gerente de futebol. Seu último trabalho foi como treinador do Juventus, de São Paulo, onde atuou por dois anos.