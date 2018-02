Marília ganha um técnico exclusivo Depois de acumular a função de treinador do Marília e do Mirassol, o técnico Luís Carlos Martins chega nesta terça-feira, no estádio Bento de Abreu, para assumir definitivamente o comando do Marília. "Cumpri minha missão no Mirassol. E já me desliguei porque era uma situação desgastante", explicou Martins, que tirou a segunda-feira de folga. Ele passou as últimas duas semanas acumulando as funções. Após conseguir o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Mirassol, no empate por 2 a 2 contra o Noroeste, em Bauru, neste final de semana, Martins fez o primeiro treino da semana visando o jogo contra o Ceará, em casa, no próximo domingo cedo, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador terá que fazer algumas alterações no time. O lateral-esquerdo Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dará lugar a Dickison, ex-Internacional de Limeira, que fará sua estréia. O volante Leandro Ávilla, que foi expulso na rodada anterior, sai para a entrada de Cláudio. O atacante Fumagalli retorna de contusão no púbis e está confirmado.