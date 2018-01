Marília: ganhar em casa e empatar fora O Marília quer começar com o pé direito a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O objetivo da comissão técnica e da diretoria é aproveitar o fato de estrear em casa, nesta sexta-feira, às 20h30, contra o Remo, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, para vencer e somar seus primeiros pontos. O plano é simples: vencer em casa e empatar fora. "Nós só teremos jogos difíceis, mas é o momento de superação, onde o lado psicológico vai ser decisivo. Por isso a vitória é fundamental", argumenta o técnico Luiz Carlos Ferreira, contratado antes da última rodada da primeira fase. Tentando explorar mais as laterais, Ferreira decidiu armar o time no esquema 3-5-2. Com isso, o meia Alexandre Sales, titular contra o Ceará (2 x 2), perde vaga para o zagueiro Wladimir. Ferreira pretende dar mais liberdade aos alas Claudemir, pela direita, e Bill, que ganhou vaga de Galego, pela esquerda. Os volantes Zé Luiz e Everaldo, titulares absolutos, ficarão encarregados de proteger a linha de três zagueiros, que, além de Wladimir, terá Romildo e Andrei. A responsabilidade pela armação no meio campo será de Bechara. No ataque, o técnico vai apostar na velocidade de Basílio e Romualdo.