Marília garante Sérgio Manoel na estréia O Marília conseguiu regularizar a situação de Sérgio Manoel junto à CBF e pode contar com o meia na estréia do Campeonato Paulista, quarta-feira, em Santa Bárbara do Oeste. O único empecilho para a estréia do meia diante do Barbarense é a sua condição física. Ele está fazendo trabalho especial para ganhar força muscular e talvez participe de alguns minutos do jogo-treino deste sábado cedo, contra o XV de Jaú, em Barra Bonita. Já o meia Peter, que atuava pelo União Leiria de Portugal, ainda aguarda a chegada da sua documentação. "A transferência dele ainda não chegou de Portugal, mas estamos confiantes que nos próximos dias esteja tudo resolvido", afirmou o supervisor José Macena.