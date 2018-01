Marília goleia de novo por 4 a 1 Mesmo sem contar com o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, Welington Amorim, com nove gols, que estava suspenso, o Marília conseguiu sua segunda goleada consecutiva pelo placar de 4 a 1, desta vez no Estádio Bento de Abreu, no interior paulista, contra o Gama. O resultado colocou o Marília seis posições acima na tabela. O time é agora o sexto colocado, com 16 pontos ganhos. O Gama, que não vence há duas rodadas, é o 19.º, com 11 pontos apenas. "O importante foi a vitória, a goleada foi conseqüência", analisou o jovem técnico Wladimir Araújo. O Marília dominou o jogo desde o início e logo aos quatro minutos Ricardinho abriu o placar com um toque da pequena área. Ainda no primeiro tempo, aos 17 minutos, Catanha ampliou cobrando pênalti sofrido por Ricardinho. Aos 38 minutos, o mesmo Catanha marcou o terceiro, completando de primeira uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Gama perdeu o zagueiro Tiago Júnio, expulso, logo aos quatro minutos. Aos 21, Márcio Luiz descontou para o Gama, em cobrança de falta. A goleada, no entanto, foi completada aos 45 minutos, quando Rafael Marques dominou no peito e bateu forte.