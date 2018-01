Marília goleia Internacional por 4 a 0 Finalmente o Marília desencantou. Jogando diante da sua torcida goleou a Internacional de Limeira por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Bento de Abreu, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Wellington Amorin marcou três gols e Bruno o outro. Com o resultado, o Marília assumiu a 11ª colocação com 11 pontos ganhos. Já o time de Limeira se manteve na antepenúltima posição com sete pontos. A partida começou com 13 minutos de atraso por conta da cor das meias do goleiro do Marília serem parecidas com a dos jogadores da Internacional. Welington Amorim abriu o placar aos 18 minutos, de cabeça, após cruzamento da esquerda de Éder. Nove minutos depois, foi a vez de Welington cruzar da esquerda, Éder dominou e chutou forte, rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Hélder. Aos 40, Welington recebeu de Éder, cortou o zagueiro adversário e marcou o terceiro do Marília. No segundo tempo, o ritmo do jogo diminuiu. Com a vantagem no placar, o time da casa ficou na defesa, saindo apenas em contra-ataques. Apesar de atacar mais, a Inter não conseguiu criar oportunidades claras de gol. No último minuto, o Marília ainda fez o quarto, com Bruno Soares chutando de fora da área. Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o Marília enfrentará o Mogi Mirim em casa. Já a Inter receberá o Guarani, em Limeira.