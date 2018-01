Marília goleia na Copa do Interior O Marília goleou o Comercial, por 4 a 1, nesta manhã de sábado, na abertura da oitava rodada pela Copa do Interior. Com esta vitória, o Marília confirmou a liderança isolada dentro do Grupo Oeste, agora com 16 pontos ganhos. O Comercial continua com nove pontos. A goleada deixou o Marília com o melhor ataque da competição, com 14 gols, enquanto o atacante Reginaldo também assumiu a artilharia com seis. Dois ele marcou diante do Comercial, com o placar sendo completado por Celinho e Luiz Carlos. O gol de honra do Comercial foi marcado por Cleber, no final do jogo, quer foi mostrado, ao vivo, pela TV Record. À tarde, em Jaú, o líder XV de Jaú enfrenta o São Bento, pelo Grupo Leste. Os outros seis jogos da rodada estão marcados para domingo, todos às 11 horas. Confira os Jogos de domingo: Portuguesa Santista x União Barbarense, Bandeirante x Olímpia, Nacional x Juventus, Noroeste x Francana, Rio Preto x Mirassol e Sãocarlense x Inter de Limeira. Classificação da Copa do Interior: Grupo Oeste - 1) Marília 16 pontos; 2) Francana e Bandeirante 10; 4) Comercial e Rio Preto 9; 6) Mirassol e Noroeste 7; 8) Olímpia 6. Grupo Leste - 1) XV de Jaú 17 pontos; 2) União Barbarense 12; 3) Juventus 11; 4) Nacional e Inter de Limeira 10; 6) Portuguesa Santista 8; 7) Sãocarlense e São Bento 6.