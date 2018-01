Marília goleia Náutico por 4 a 1 O Marília goleou o Náutico por 4 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Marília, e ficou bem perto da classificação para o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou aos nove pontos em quatro jogos e poderá definir a vaga na terça-feira, quando receberá o Botafogo. Já o time pernambucano praticamente deu adeus ao torneio, pois permanece com três pontos. O Náutico dominou o primeiro tempo e criou as melhores chances para abrir o placar. Em cinco minutos, o goleiro Mauro fez duas boas defesas, salvando a equipe da casa no chute de Adriano, de fora da área, e no desvio de cabeça de Marco Aurélio. A primeira chance do Marília veio aos 8 minutos, quando Basílio apareceu bem colocado entre os zagueiros, mas desviou a bola para fora. Aos 15 minutos, outra chance para o Náutico: Marco Aurélio driblou dois zagueiros dentro da área, mas bateu para fora. O time da casa respondeu aos 19, quando Galego apareceu livre, depois da cobrança de um escanteio, mas chutou para fora. Mas a melhor chance do Marília aconteceu aos 23, quando Delani, livre de marcação, tocou longe do gol o cruzamento de Juca. O Náutico continuava levando perigo ao Marília, principalmente com as jogadas rápidas de Juliano, que desperdiçou grande oportunidade aos 34, quando tabelou pela esquerda e tocou antes da chegada do goleiro Mauro, mas a bola foi para fora. Quatro minutos depois, o time da casa abriu o placar em um lance polêmico. Basílio recebeu lançamento, invadiu a área livre de marcação e caiu, após se chocar com o goleiro Edervan. O árbitro Wágner Tardelli Azevedo marcou pênalti, que Juca cobrou e converteu: Marília 1 a 0. "Não sei se foi pênalti, mas o Edervan tocou na minha perna", limitou-se a comentar Basílio. "O pênalti não existiu, porque o Basílio tocou na bola antes e se jogou", defendeu-se Edervan. No segundo tempo, mais polêmica. Logo aos 3 minutos, depois de um cruzamento pela esquerda, o atacante Jorge Henrique tocou com o braço para o fundo do gol do Marília, empatando o jogo. O árbitro Wágner Tardelli chegou a validar o gol, mas resolveu anular o lance depois de consultar o auxiliar. Houve muita reclamação do time pernambucano. O Náutico continou tomando a iniciativa do jogo e pressionou em busca do empate. A igualdade chegou aos 15 minutos. Adriano lançou na área, a zaga desviou, mas Juliano pegou de primeira, acertando um chute forte, no canto do goleiro Mauro: 1 a 1. Aos 27, Camanducaia, que entrou no segundo tempo em lugar de Galego, fez rápida jogada pela esquerda e cruzou para Delani, que contou com a falha da defesa do Náutico e marcou o segundo gol para o time da casa. Dez minutos depois, o Náutico se complicou, com a expulsão do zagueiro Bruno, depois de cometer uma falta violenta sobre Camanducaia. Aos 42, depois da cobrança de uma falta, Zé Luís tocou de cabeça e marcou o terceiro gol do Marília. Um minuto depois, em um rápido contra-ataque, Camanducaia tocou na saída do goleiro Edervan, definindo o resultado.