Marília goleia o São Bento pelo Campeonato Paulista Freddy Rincón não suportou a humilhante goleada sofrida pelo São Bento, por 6 a 1, para o Marília, neste domingo, no Estádio Walter Ribeiro e pediu demissão. Esta foi a maior goleada da temporada e depois da 11.ª rodada, o time de Sorocaba é o que mais sofreu gols, num total de 27, voltando para a zona do rebaixamento, com nove pontos, em 17.º lugar. O Marília, subindo, chega aos 15 pontos, em 10.º lugar. Os poucos mais de mil torcedores que foram ao estádio miraram sua revolta sobre o colombiano Rincón. Ainda no primeiro tempo, as torcidas organizadas viraram de ponta cabeça suas faixas e entoaram gritos de protesto: "Rincon, Rincon...pede demissão". O São Bento se armou no 4-4-2 e saiu na frente com Elias, aos oito minutos. No minuto seguinte, porém, o Marília, usando o 3-5-2 e a velocidade nos contra-ataques, empatou com Wellington Amorim. Ele próprio virou aos 38, aproveitando duas falhas do miolo de defesa do time da casa. Aos 43, após grande defesa de Rafael, Camilo ampliou para os visitantes. No começo do segundo tempo, o Marília matou o jogo. No primeiro minuto, Patrick derrubou Rafael Minério dentro da área: pênalti. Na cobrança, Dedimar deslocou o goleiro e confirmou o 4 a 1. Dois minutos depois, Dedimar cobrou falta e Wellington Silva desviou. A partir daí, o Marília tirou o pé, mesmo assim marcou o sexto gol, aos 41 minutos, com Wellington Amorim, de novo. São Bento 1 x 6 Marília São Bento - Rafael; Ferdinando (Emerson), Esmerode, Bruno Rocha e Patrick; Everton, Elias, Matos (Denis) e Davi (Michel); Sérgio Júnior e Washington. Técnico: Freddy Rincón. Marília - Júlio César; Dedimar, Rogério e Leandro Camilo (Fábio Recife); Rafael Mineiro, Fernando, Max Carrasco, Camilo (Bruno) e Rodolfo Augusto; Wellington Amorim e Wellington Silva (Fabiano Gadelha). Técnico: Lori Sandri. Gols - Elias, aos 8; Wellington Amorin, aos 9 e aos 38, Dedimar aos 43 minutos do 1.º tempo. Dedimar, aos 2, e Wellington Silva, aos 4 e Wellington Amorim, aos 41 minutos do segundo tempo. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira Cartão amarelo - Leandro Camilo, Rogério, Patrick, Sérgio Júnior e Esmerode. Renda - R$ 15.787,00 Público - 1.422 pagantes Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba-SP. *Atualizado às 18h30