Marília ignora resultados em amistosos Os maus resultados nos jogos amistosos realizados nas últimas duas semanas não tiram o ânimo do técnico Paulo Comelli em relação a expectativa para o Marília no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele garante que o time vai lutar para chegar à segunda fase, entre os oito melhores colocados da fase inicial. O Marília realizou quatro jogos preparativos. Perdeu e venceu o Londrina-PR, por 1 a 0, mas perdeu dois jogos para o União Bandeirante, por 2 a 1. ?Treino é treino e jogo é jogo", garante Comelli, lembrando que aproveitou estes jogos para colocar em ação todos os jogadores do elenco. ?Precisamos saber com quem poderemos contar durante o campeonato." Vice-campeão brasileiro da Série C ano passado e caçula na Série A1 paulista, o Marília investiu pesado para a disputa da Série B. A sua estréia será em casa contra a Anapolina, domingo à tarde.