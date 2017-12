Marília já pensa no acesso à elite O resultado de 2 a 2 contra o Botafogo domingo acabou sendo comemorado pela diretoria, comissão técnica e jogadores do Marília. Apesar de estar vencendo até os 28 minutos do segundo tempo, quando tomou o gol de empate em cobrança de pênalti de Dill, o time do interior de São Paulo se manteve na quarta posição, com 25 pontos ganhos. "Foi um excelente resultado. Jogamos contra o Botafogo, time de muitas tradições e títulos, sendo um dos grandes do Rio de Janeiro. O Marília se comportou muito bem e, até mesmo jogando com dez, conseguiu virar o resultado. No final eles tiveram um pênalti e conseguiram o empate", analisou o presidente da American Sport, empresa que administra o departamento de futebol, Luís Antônio Duarte Ferreira. Segundo ele, o resultado provou que o time tem condições de lutar pela classificação e pelo acesso à elite. O Marília volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Náutico em casa. A maior ausência será o zagueiro Vladimir, expulso contra os cariocas.