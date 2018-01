Marília já pensa no América Mineiro A derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, no último sábado, não abateu o elenco do Marília. O grupo se apresentou nesta segunda-feira ao técnico Paulo Comelli para o início dos treinamentos visando o jogo contra o América-MG, em Belo Horizonte, na sexta-feira. O próprio Comelli afirmou que o pensamento do time já está no próximo jogo. "Foi uma fatalidade levar um gol no final (Vágner fez para o Palmeiras aos 47 do segundo tempo), mas jogamos bem e isso já é passado para nós", disse. O Marília ocupa a quarta colocação, com 31 pontos, e precisa de mais três pontos para assegurar a vaga à próxima fase. E disputará mais três jogos: América, em Minas, Londrina, em Marília, e Ceará, em Fortaleza.