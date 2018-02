Marília já tem um novo presidente O empresário Luiz Antônio Duarte Ferreira, de 44 anos, foi eleito nesta quinta-feira, por aclamação, o novo presidente do Marília para o quadriênio 2005/2008. E prometeu manter a filosofia de trabalho atual. "Haverá apenas a mudança na presidência e na vice-presidência, mas toda a equipe de trabalho continua unida, com objetivo de fazer o MAC cada vez mais forte. Temos grandes desafios pela frente e, com a ajuda de toda a cidade, conseguiremos manter o MAC sempre em destaque", discursou o presidente eleito. Além de Luiz Antônio Duarte Ferreira, a chapa única inscrita na eleição tinha o engenheiro agrônomo José Roberto Duarte de Mayo (atual presidente) como primeiro vice-presidente e o médico ortopedista João Carlos Duarte Ferreira como segundo vice-presidente. Em 2005, o Marília disputará a primeira divisão do Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro.