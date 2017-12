Marília joga em casa pela reabilitação Ao perder para o Ceará na última rodada, por 2 a 0, o Marília perdeu a chance de vencer a sexta partida consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time do técnico Wladimir Araújo tenta recuperar a boa seqüência jogando em casa, no Estádio Bento de Abreu, diante da Anapolina, pela 16ª rodada. "Em casa, o pensamento é só de vitória, sempre", bradou o treinador. Avaí, Gama, Bahia, Portuguesa e Paulista. Todos estes times foram vítimas do Marília, que acabou derrotado pelo Ceará, mesmo jogando bem. Foi assim que o time chegou à terceira colocação , com 25 pontos, a teoricamente sete da classificação. A Anapolina, que foi goleada pelo Santo André, por 5 a 1, pretende se recuperar e aproximar novamente da zona de classificação. Atualmente é a 15.ª colocada, com 18 pontos. O único desfalque para o jogo é o volante Jéferson, que está suspenso. Em seu lugar, Élvis já foi escalado. Na Anapolina, o técnico Roberto Fernandes aguarda a liberação dos reforços Claudinho, para a esquerda, e Bruno, para o meio de campo. Caso eles não joguem, a única alteração será a entrada de Éder Silva na direita. Ele ocupa o lugar de Jonathan, que será improvisado na esquerda, já que Róbson Goiano está machucado. Os meias Cacá e Esley também voltam.