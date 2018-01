Marília joga embalado contra o Mogi O Marília fez sua melhor apresentação no Campeonato Paulista no meio da semana, na goleada de 4 a 0 sobre a Inter de Limeira, e agora espera repetir o mesmo futebol diante do Mogi Mirim, grande surpresa da competição, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Bento de Abreu, em Marília (SP), pela 10.ª rodada. Com os dois pontos perdidos em Araras, o Mogi Mirim chegou a 22 na classificação, três a menos do que o líder São Paulo. O Marília, que já passou pela zona do rebaixamento, está em melhor situação agora, com 11 pontos. Depois de empatar com o União São João, o Mogi Mirim espera reparar o erro diante do Marília. Apesar de enaltecer o adversário, o técnico José Carlos Serrão espera obter sucesso e fica na torcida contra o São Paulo, que faz o clássico com o Corinthians. "Nós temos dez clássicos pela frente, pois todos estão no nosso nível. O São Paulo tem apenas mais dois, contra Corinthians e Santos", disse Serrão. Mas o Mogi tem problemas. Serrão perdeu os zagueiros Marcelo Miguel e Fábio Brás, ambos suspensos, além do volante Tozo e do atacante Fábio Costa, que estão contundidos. Na defesa Alexandre e Graziani devem entrar, enquanto Rodrigo compõe o meio e Gabriel joga no ataque. No Marília, que não perde há quatro jogos, a única dúvida do técnico Luís Carlos Martins é o meia Bruno Soares, que sofreu uma pancada no joelho durante o jogo contra a Internacional. Se for vetado, Sérgio Manoel e Peter são as opções. O treinador do Marília ainda não poderá contar com o lateral-direito Jorginho e com o zagueiro Wladimir, vetados pelo departamento médico. A novidade no banco será a volta do atacante Juninho Cearense, que ficará como opção.