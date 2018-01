Marília jogará com time misto em Belém Com a classificação antecipada à fase final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília deve mesmo enfrentar o Remo, sábado, em Belém, com um time misto. A intenção do técnico Luiz Carlos Ferreira, que ainda não decidiu quais os jogadores que viajarão para a capital paraense, é evitar o desgaste dos titulares para a fase decisiva. É possível até que o Marília-B, que disputa a Copa Estado de São Paulo e já está classificado para as quartas-de-final, represente o clube em Belém, uma vez que todos os jogadores do elenco estão inscritos na Série B. Neste caso, o time seria dirigido por Paulo Sérgio Tognasini. "Agora começará outro campeonato e nossos jogadores precisam estar preparados para isso. Será muito importante poupar alguns atletas", avisou Luiz Carlos Ferreira. Em busca de concentração máxima para a fase final da Série B, a diretoria do Marília confirmou que o time fará uma temporada de treinos antes do início dos jogos, no dia 1º de novembro. O local ainda não foi definido, mas possivelmente será a cidade de Cedral, na região de São José do Rio Preto, onde já aconteceu a preparação para a segunda fase.