Marília lidera a Serie A2 do Paulista O Marília venceu o Paraguaçuense, por 5 a 3, em Paraguaçu Paulista, na tarde deste domingo, no complemento da sétima rodada, e voltou à liderança isolada da Série A2 do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, a vantagem foi de 4 a 0 e indicava uma goleada tranqüila para o Marília, mas, com gols de Carlos Zara, Silva e Alaor, a equipe da casa complicou e procurou o empate. Foi então que Nei Bala fechou o placar para os marilienses no final da partida. Dirigido por Wanderley Paiva, o Marília também foi beneficiado pela derrota, por 2 a 0, do Flamengo, de Guarulhos, para o Bragantino, em Bragança Paulista. Guga e Ricardinho fizeram os gols do campeão paulista de 1990, levando-o à terceira colocação. O Flamengo perdeu a invencibilidade. A Francana, em casa, goleou novamente, desta vez o Comercial, de Ribeirão Preto, por 4 a 1, e é o quarto colocado. Luís Gustavo fez dois para o time de Franca. Em casa, o Rio Preto venceu o Bandeirante, de Birigüi, por 2 a 1, e é o quinto. Foi a terceira derrota consecutiva do Bandeirante. O Mirassol, diante de sua torcida, goleou o Sãocarlense por 4 a 1 e também está próximo dos líderes. O Olímpia venceu o São José por 3 a 1 e deixou as últimas posições . O time do Vale do Paraíba é o penúltimo. No sábado, Nacional e Atlético Sorocaba empataram por 2 a 2 em São Paulo. Na abertura da rodada, na sexta-feira , o lanterna Araçatuba finalmente pontuou, empatou por 2 a 2 contra o São Bento