Marília lidera na Copa do Interior O Marília também lidera na Copa do Interior. Aproveitando a chance de atuar em seu campo, venceu o Bandeirante, por 2 a 1, neste domingo, no complemento da sétima rodada da competição. O Marília, um dos clubes mais tradicionais do interior paulista, tem 13 pontos dentro do Grupo Oeste. Outros seis jogos foram realizados neste domingo. Pelo Grupo Oeste, a Francana empatou no clássico com o Comercial em 0 a 0, mas venceu nos pênaltis por 2 a 0. Agora tem 10 pontos, na terceira posição. O Noroeste se reabilitou ao vencer o Rio Preto, por 3 a 1, deixando a lanterna do para o Olímpia, que empatou com o Mirassol em 0 a 0 - venceu nos pênaltis por 3 a 1. No Grupo Leste, o Juventus foi surpreendido pelo lanterna Sãocarlense e perdeu de 2 a 0, em são Carlos. Agora o Grêmio divide a última colocação do grupo com o São Bento, que perdeu em casa por 3 a 1 para a Inter de Limeira, na estréia do técnico Abelha, ex-goleiro do São Paulo. Outro time que tropeçou em casa foi o Nacional, que perdeu por 1 a 0 para o União Barbarense. Esta foi a quarta vitória seguida do Barbarense. No sábado, em Jaú, o XV de Jaú venceu a Portuguesa Santista, por 1 a 0, mantendo a liderança do Grupo Leste, com 17 pontos. Resultados de domingo: Marília 2 x 1 Bandeirante; Comercial (0) 0 x 0 (2) Francana; Noroeste 3 x 1 Rio Preto; Mirassol (0) 0 x 0 (2) Olímpia; Sãocarlense 2 x 0 Juventus; São Bento 1 x 3 Inter de Limeira; Nacional 0 x 1 União Barbarense. Classificação: Grupo Oeste 1) Marília 13 pontos; 2) Francana e Bandeirante 10 ; 4) Comercial e Rio Preto 9; 6) Mirassol e Noroeste 7; 8) Olímpia 6. Grupo Leste: 1) XV de Jaú 17 pontos; 2) União Barbarense 12; 3) Juventus 11; 4) Nacional e Inter de Limeira 10; 6) Portuguesa Santista 8; 7) Sãocarlense e São Bento 6.