Marília lidera na Copa Interior O Marília venceu o Mirassol por 3 a 2, na manhã deste domingo, e assumiu a liderança isolada do Grupo Oeste da Copa Interior, com 10 pontos. A quinta rodada da competição paulista teve mais sete jogos hoje. Pelo mesmo grupo do Marília, o Comercial passou a ser vice-líder após a vitória por 2 a 1 sobre o Olímpia, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O Rio Preto conseguiu sua segunda vitória na competição, ao passar pela Francana por 1 a 0, em São José do Rio Preto. No sábado, em Bauru, o Noroeste perdeu para o Bandeirante de Birigüi por 3 a 1. Pelo Grupo Leste, a liderança continua com o XV de Jaú, apesar dele não ter somado pontos na rodada. Neste domingo, o XV ficou no 0 a 0 com o Nacional, perdendo o ponto disputado na cobrança de pênaltis (2 a 0 para o time da capital paulista). O Juventus jogou bem, mas cedeu o empate para a Internacional no final do jogo. Após a igualdade em 2 a 2, o time de Limeira levou a melhor na disputa do ponto extra, decidido nos pênaltis: 2 a 0. O São Bento decepcionou em casa ao perder por 1 a 0 para o União Barbarense, que chegou à sua segunda vitória consecutiva. O Grêmio Sãocarlense conseguiu sua primeira vitória: 3 a 0 sobre a Portuguesa Santista. Apesar do bom resultado, o time de São Carlos continua na lanterna do grupo, com apenas três pontos. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo vão passar às semifinais. Confira os resultados de domingo: Comercial 2 x 1 Olímpia; Juventus (0) 2 x 2 (2) Internacional; Marília 3 x 2 Mirassol; Rio Preto 1 x 0 Francana; São Bento 0 x 1 União Barbarense; Sãocarlense 3 x 0 Portuguesa Santista e XV de Jaú (0) 0 x 0 (2) Nacional. Classificação: Grupo Oeste: 1) Marília - 10 pontos; 2) Comercial - 9; 3) Bandeirante e Mirassol - 7; 5) Francana e Rio Preto - 6; 7) Olímpia - 4 ; 8) Noroeste - 3. Grupo Leste: 1) XV de Jaú - 11 pontos; 2) Nacional - 10; 3) Juventus - 8; 4) União Barbarense e São Bento - 6; 6) Internacional - 6; 7)Portuguesa Santista - 6; 8) Sãocarlense - 3.