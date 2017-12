Marília luta agora para ficar em 3º lugar Para superar o desânimo após a desclassificação no Campeonato Brasileiro da Série B, os jogadores e a comissão técnica do Marília traçaram um novo objetivo: terminar em terceiro lugar no quadrangular final. E, para vencer o Sport, sábado, em casa, o time paulista aposta no retrospecto contra clubes pernambucanos na competição. Até agora, o Marília já enfrentou o trio Santa Cruz, Náutico e Sport por seis vezes, vencendo quatro e empatando as outras duas. No entanto, os dois empates foram justamente contra o Sport. "Nosso retrospecto contra pernambucanos é bom, mas não podemos empatar com Sport, pois o empate é deles", lembrou o técnico Luiz Carlos Ferreira. O Sport possui quatro pontos, contra apenas dois do Marília. Os dois primeiros colocados são Palmeiras e Botafogo, que tem 13 e 8, respectivamente, e já têm o acesso garantido à primeira divisão. Desclassificados, os dois clubes pediram à CBF a antecipação do jogo para quinta-feira, mas entidade vetou a mudança. "Para nós seria melhor, pois desgastaria menos os jogadores", lamentou o treinador do Marília. Para a despedida na Série B deste ano, Luiz Carlos Ferreira não poderá contar com alguns titulares. O zagueiro Adeílson, o atacante Romualdo e o lateral-direito Claudemir estão suspensos e são desfalques certos. O volante Zé Luiz e o atacante Basílio, ambos contundidos, são as dúvidas. Em compensação, o goleiro Mauro, que cumpriu suspensão, está confirmado no lugar de Pedro Paulo.