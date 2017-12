Marília mais longe da classificação Os planos do Marília atropelar o Palmeiras no Estádio Bento de Abreu caíram por terra, ou melhor, foram destruídos no futebol eficiente do adversário que arrancou muitos elogios do técnico Luiz Carlos Ferreira. Mas, agora, o que resta ao time do interior no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B? A resposta vem da língua afiada de Ferreira, carismático e polêmico, que ainda tenta ver uma luz no fim do túnel. "Não ficou nada fácil. Ficamos mais longe da borda da piscina", disse o técnico referindo-se à sua situação incômoda nesta fase. Mas ele não perde a esperança. "A matemática nos permite sonhar, mas é claro que ficou difícil. Vamos lutar até o fim e se alguém pensa que será fácil nos vencer que se prepare", comentou o técnico, que fez questão de elogiar o desempenho e a determinação do Palmeiras no jogo em que venceu por 2 a 0, sábado à noite. "Eles tiveram a sabedoria de aproveitar as chances que tiveram e na hora certa. Nós, infelizmente, não marcamos e perdemos o jogo." Sobrou para o Marília dois caminhos. Um deles é fazer contas. O time fará três jogos, portanto, disputará nove pontos diante de seus concorrentes diretos. Teria que surpreender o Palmeiras, no Palestra Itália, sábado, e depois vencer o Botafogo, em Caio Martins. O terceiro obstáculo, em tese, seria mais fácil diante do Sport, em casa. Este último jogo pode até ter caráter amistoso conforme os próximos resultados. Como o Palmeiras já disparou na liderança, com sete pontos, o negócio é torcer contra o Botafogo, vice-líder com cinco pontos. O Marília está com dois pontos e pode até se igualar ao time carioca se vencer o Palmeiras e o Botafogo perder no Recife para o Sport. "Não são resultados possíveis? Então, vamos esperar para decidir tudo em campo", diz, Ferreira. Outra preocupação dele é com o aspecto psicológico. Ferreira dedica grande parte de seu trabalho ao fator motivacional. Sábado, por exemplo, deixou os jogadores almoçarem com seus familiares no hotel onde estava concentrado e no período da tarde promoveu uma palestra com um especialista da área. Os jogadores parecem ter posições diferentes sobre a situação do time, que não marcou gol nos três jogos do quadrangular - empate sem gols com Sport, no Recife, e Botafogo, em Presidente Prudente, e a derrota para o Palmeiras. "Acho que o time jogou bem, mas só não conseguiu marcar gols", explica o experiente zagueiro Andrei. Para o volante Zé Luis, um dos destaques do meio campo, "o time não está mostrando o mesmo futebol da fase anterior". No jogo no Palestra Itália, sábado, o Marília terá dois desfalques: Andrei e o volante Everaldo, que receberam o terceiro cartão amarelo. As alternativas de substituições são tantas que é difícil indicar quem entrará no time para uma missão quase impossível: vencer o Palmeiras, favorito ao título da Série B.