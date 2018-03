Marília mantém 1º lugar na Série B O Marília manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Gama-DF, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio "Bento de Abreu", no interior de São Paulo. O time paulista mantém 100% de aproveitamento, chegando aos nove pontos em três jogos. O Gama tem apenas dois pontos. Mesmo tendo a vantagem de atuar em casa, o Marília enfrentou muitas dificuldades para superar o esquema defensivo armado pelo time visitante. Mas o técnico Paulo Comelli pediu, no intervalo, muita calma aos seus jogadores apontando o caminho da vitória. "Teremos que ter muita paciência até sair o gol". Ele tinha razão. Apesar do nervosismo em campo, os jogadores paulistas jamais desistiram de buscar a vitória. O gol salvador saiu aos 38 minutos, com o lateral-esquerdo Galego, de cabeça. O MAC ainda poderia ter ampliado o placar já nos acréscimos, quando o experiente zagueiro Andrei cobrou um pênalti muito mal, mandando a bola para fora, aos 49 minutos do segundo tempo. O Avaí conseguiu uma importante vitória sobre o Sport Recife, por 2 a 0, em Florianópolis, com gols de Brener aos 13 e Oliveira aos 26 minutos do segundo tempo. O time catarinense, comandado por Lula Pereira, quebrou uma invencibilidade de 19 jogos do time pernambucano. O Avaí divide a vice-liderança com a Portuguesa, com sete pontos. O Sport tem quatro. Em Manaus, o São Raimundo manteve a tradição de vencer em casa, ao superar a Anapolina-GO, por 3 a 0, com dois gols de Garanha e outro de Neto. O time amazonense tem seis pontos, enquanto o goiano soma apenas três em três jogos. A terceira rodada será completada neste domingo, às 16 horas, com o jogo entre América-RN e União São João, no Estádio Machadão, em Natal. Ficha Técnica: Marília: Mauro; Claudemir, Vladimir, Andrei e Galego; Zé Luís (Alexandre), Marquinhos Paraná, Bechara e Tim (Adílson); Romualdo e Camanducaia (Jaílson). Técnico: Paulo Comelli. Gama: Júlio César; Gustavinho, Nem, Emerson e Rochinha; Goeber, Alex, Wesley (Fernando) e Rodriguinho; Luciano Fonseca e Eraldo (Diego). Técnico: Cristiano Baggio. Gol: Galego aos 38 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wallace Valente (ES). Cartão amarelo: Claudemir, Galego, Andrei, Alex e Nem. Cartão vermelho: Bechara e Rodriguinho. Local: Estádio Bento de Abreu.