Marília mantém "pés no chão" na Série B Líder e único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília, não quer que a primeira posição na tabela acabe prejudicando o desempenho do time no decorrer da competição. Para isso, o técnico Paulo Comelli fez uma reunião pedindo cautela a seus jogadores. ?O campeonato ainda está no começo e não podemos subestimar ninguém. Sabemos das dificuldades que teremos durante competição, que está muito equilibrada", afirmou Comelli. A chance da terceira vitória seguida na Série B acontece no próximo sábado, quando o Marília recebe o Gama, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. Para esta partida, o treinador não poderá contar com Rogério Souza e Adeilson. Expulsos contra o União São João, em Araras, os dois são desfalques certos.