Marília monta outro time para rebolo O Marília promete ser outro time na disputa do rebolo do Campeonato Paulista. Depois de fazer uma campanha muito ruim na primeira fase, com quatro derrotas e em seis jogos, a diretoria se mobilizou e acertou a contratação de sete reforços que já treinam com o técnico Paulo Comelli, que substituiu a Roberval Davino. Chegaram ao estádio "Bento de Abreu" o volante Jéferson, o lateral-esquerdo Kiko, o lateral direito Rogério Souza, e o meia atacante Bechara. Além deles já haviam sido contratados o atacante Sinval, o meia Sandro Fonseca e o lateral Paulo Fabrício. Com os novos jogadores no elenco, o presidente da American Sports, Luizinho Duarte, acredita em uma reabilitação nesse estadual. "São ótimos jogadores e vamos nos reencontrar no Paulista e escapar do rebaixamento". Os dirigentes querem evitar o rebaixamento, uma vez que o time ficou 10 anos na luta para retornar à elite paulista. O Marília estréia no rebolo, em casa, contra o Juventus, sábado.