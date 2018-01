Marília muda ataque e reforça marcação Buscando a reabilitação no Campeonato Paulista, depois da derrota para o União Barbarense, por 2 a 1, o Marília terá uma mudança para enfrentar o Corinthians, neste sábado à tarde. A principal novidade será o atacante Ricardinho, que jogará no ataque ao lado de Frontini. Ricardinho entrará no lugar do veterano Maurílio, que se desligou do elenco, devido a uma proposta do Ceará e por estar descontente no clube. "A minha preferência era ter o Ricardinho em condições para a estréia, mas infelizmente não foi possível. Agora, está tudo certo e conto com ele para o jogo diante do Corinthians", afirmou o treinador Luís Carlos Martins, despreocupado com a saída de Maurílio. Sobre o Corinthians, o técnico prevê jogo difícil. "O time deles também perdeu na estréia, mas Corinthians é sempre Corinthians. Temos que jogar normal, sem medo, procurando impor o nosso ritmo. A partida será difícil, mas acredito muito mais no Marília" , afirmou, lembrando que o atacante Gil deverá receber uma marcação especial. "Ele é um atacante muito perigoso e precisa ser bem marcado, assim como o restante da equipe. Temos que ter atenção o tempo todo e estamos preparando os nossos jogadores para isso", completou Martins. O estádio "Bento de Abreu" foi aprovado pela FPF (Federação Paulista de Futebol), durante vistoria realizada no período da manhã pelo engenheiro responsável e ex-árbitro Ansel Lancman. A inspeção foi acompanhada pelo vice-presidente do clube, José Roberto Duarte de Mayo, e pelo secretário municipal de Obras da cidade, Antônio Carlos Nasrauí. "Da nossa parte, o estádio está liberado para o jogo contra o Corinthians e para o restante do Campeonato Paulista. A Polícia Militar ainda fará uma avaliação, mas o Marília e a Prefeitura já se comprometeram a retirar alguns entulhos atrás da nova arquibancada. Com isso, não haverá problema", disse o ex-árbitro ao aprovar o Abreuzão. Foram colocados à venda 18.408 ingressos e a expectativa é otimista apesar do mau tempo reinante durante toda a semana em todo o Estado.