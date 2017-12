Marília muda bastante contra Santo André O Marília foi praticamente definido pelo técnico Flávio Lopes para o jogo de sábado, às 16 horas, contra o Santo André, no estádio Bento Abreu de Sampaio Vidal. A partida é válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o Marília terá mudanças. Flávio Lopes pretende escalar o meia Alexandre ao lado de Fumagalli e Éder. No ataque, a novidade deverá ser Anderson Lobão, que substituirá Wellington Amorim. Existe a possibilidade também de Maurílio fazer a estréia. Na lateral-direita, é provável que Bruno seja mantido. O lateral-direito Jorginho e o volante Jéferson, que cumpriram os três jogos de suspensão que deviam desde o ano passado, ainda não foram confirmados no time titular. Os volantes Cláudio e Juninho, suspensos, não jogam, assim como o atacante Lairson, machucado.